Eneidis Rubio Batista, de 42 años, y su hija Arlidis Osuna Rubio, de 22, hoy viven para contar lo que les ha tocado afrontar tras haber recibido la descarga eléctrica de un rayó cuando estaban en su casa de invasión en Nuevo Oriente, del municipio de Lorica, Córdoba.

Arlidys, ya está en casa, pero no del todo bien. Dice que aún una de sus piernas le falla al caminar, mientras que su mamá permanece internada en el hospital de Lorica.

En entrevista con medios de comunicación Arlidys narró que la descarga les cayó a ella y a su mamá la mañana del jueves 11 de septiembre. Todo empezó a oscurecer y de un momento a otro hubo un rayo que impactó en una palmera y que ella y su mamá también sintieron en sus cuerpos.

“Sentí una cosa fea en el cuerpo y entré corriendo a la casa y detrás venía mi mamá con la cabeza prendida de lo que nos cayó”, dijo Arlidys.

Los vecinos y Víctor Osuna, esposo y padre de las afectadas, las llevaron al hospital donde después de unas horas Arlidys fue dada de alta y su mamá no.

Cortesía Deivy Palomino

Apelando a la medicina ancestral y a las creencias de los mayores, el padre de Arlidys decidió hacer una excavación de más de un metro en la tierra y allí la enterraron para ‘descargar la energía del rayo’. Debía estar así por 4 horas, pero la joven dice que a las 2 horas pidió que la sacaran porque no soportaba la presión, además estando enterrada sintió unas descargas que le permitieron sentirse bien, aunque la pierna derecha aún no tiene suficiente fuerza, además desde entonces tiene insomnio.