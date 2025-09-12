El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció la llegada a la ciudad de la máquina tuneladora que se utilizará para perforar los 1,8 kilómetros de túnel contemplados en las obras de canalización del arroyo de la calle 85.

El mandatario destacó este avance y aseguró que muy pronto terminarán los problemas de movilidad en este sector. “Muy pronto le diremos adiós a esta problemática y daremos un gran paso para fortalecer la movilidad de Barranquilla. ¡Vamos por más!”, expresó a través de su cuenta en X.

La máquina tuneladora que perforará los 1.8 kilómetros de túnel del arroyo de la calle 85 ya está en Barranquilla.



La obra contará con una tubería de 2.4 de diámetro GRP, fabricados por OTEK, que permitirán conducir el agua de manera eficiente.



— Alejandro Char (@AlejandroChar) September 12, 2025

Una vez culminada la perforación, se instalará una tubería GRP de 2,4 metros de diámetro, fabricada por OTEK, que permitirá el paso eficiente del agua.

“Por muchos años, este ha sido un verdadero dolor de cabeza para los comerciantes y habitantes de la zona”, agregó el alcalde.

