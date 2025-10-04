Sin zanjas, sin grietas y sin tener que detener la movilidad, ya fue canalizado el primer tramo del arroyo de la 85, entre carreras 47 y 45. La Alcaldía de Barranquilla confirmó que la máquina tuneladora completó los trabajos de manera subterránea en tan solo 6 días.

“La canalización del arroyo de la 85 es una megaobra de innovación y sostenibilidad que muy pronto estará al servicio de todos los barranquilleros”, resaltó el alcalde Alejandro Char.

De esta manera, el Distrito resaltó que: “desde el 20 de septiembre la máquina realizó la instalación de 47 tubos por 141 metros lineales de la carrera 46 desde el pozo de lanzamiento en la calle 85. De esta manera, la canalización se conectará al canal de la 84 con carrera 52, mediante la construcción de box culvert de transición entre las tuberías instaladas”.

Explicó, además, que “a medida que la tuneladora avanza con la instalación de las tuberías, también va transportando el material producido durante la perforación a una planta de separación, lo que reduce el riesgo de excavaciones abiertas y afectaciones a la movilidad”.

En esa misma línea, la Alcaldía mencionó que se hacen controles para no generar afectaciones a los terrenos aledaños a la zona de trabajo.

“La máquina sólo influye en 50 centímetros alrededor del túnel y cuenta con sensores que monitorean la presión y condiciones del terreno en tiempo real. De igual manera, se hacen controles topográficos a diario, garantizando que no se generen grietas ni deterioro en la superficie”, dijo.

Sumado a esto, la administración fue enfática en que una vez culminada la obra “no se requiere mantenimiento a los tubos de la canalización porque están diseñados para ser estables y duraderos, sin embargo, se revisa periódicamente las rejillas de captación que retienen toda la basura que puede llegar a taparla durante las lluvias en la ciudad”.