Con un recorrido que incluye una línea de tiempo entre el pasado, presente y futuro, el museo de Antropología de la Universidad del Atlántico reabrirá sus puertas este 26 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en la recién restaurada Bellas Artes.

Este edificio, concebido inicialmente en la década de 1920 como hospital, se transformó con el tiempo en un verdadero refugio para la cultura, la ciencia y la investigación.

En su reapertura, el museo invita a recorrer su historia a través de la exposición El Museo en Letras, una propuesta que muestra cómo la arquitectura, el patrimonio y la investigación dialogan con la memoria colectiva de la región.

Durante el recorrido, los visitantes tendrán la oportunidad de escuchar los relatos de la arqueología caribeña desarrollada entre las décadas de 1940 y 1960 por pioneros como Carlos Angulo Valdés y el Instituto de Investigaciones Etnológicas.

La exposición también reconoce los aportes de investigadores que marcaron la historia de la antropología y la arqueología en el país, como Aquiles Escalante, considerado el padre de los estudios afrocolombianos, Gerardo Reichel-Dolmatoff, Betty Meggers y María Trillos Amaya, quienes abrieron caminos para comprender la diversidad cultural y lingüística de la región.

Este conjunto de relatos y objetos convierte al museo en un espacio que no solo guarda colecciones, sino que activa la memoria y genera nuevas preguntas sobre la identidad y el territorio.

La reapertura del museo será también el escenario para el lanzamiento de los programas Etnográficas y Bitácoras Carnavaleras, iniciativas que fortalecen la relación con las comunidades y abren nuevos espacios para la creación y la divulgación cultural.

La jornada cerrará con el esperado concierto de Gaiteros de San Jacinto, patrimonio musical de Colombia, que con sus sonidos ancestrales conectará a los asistentes con la tradición viva del Caribe.

Álvaro Martes, director del MAUA, señaló que “el pasado 1 de julio el museo cumplió 85 años; en ese sentido, es abrir las puertas de la memoria para reconocer el camino recorrido, valorar los esfuerzos colectivos que lo hicieron posible. Sin embargo, estos 85 años también nos interpelan a mirar hacia adelante. Hoy, el Museo de Antropología se encuentra en un momento de renovación en el que la investigación y la conservación dialogan con nuevas formas de hacer museografía”.

La Universidad del Atlántico y el Museo de Antropología extienden una cordial invitación a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los investigadores y a la comunidad cultural a participar en este acontecimiento que marca un nuevo capítulo en la vida cultural de Barranquilla y de toda la región Caribe.

El museo se proyecta hacia el futuro como un espacio vivo de encuentro y creación, donde conservar también significa crear, y donde cada visitante se convierte en parte de un viaje en el que el patrimonio se siente, el Caribe inspira y el futuro se construye colectivamente.