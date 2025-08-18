La oportuna denuncia de la ciudadanía aunada a la rápida reacción de las unidades de la Policía Nacional que prestan sus servicios en el municipio de Cereté, Córdoda, permitió la captura de un hombre que ingresó a la sede de un colegio a robar.

Los policías realizaban operativos de registro en la zona comercial de Cereté cuando fueron alertados de la situación que daba cuenta de ruidos en el interior de la Institución Educativa El Retiro de los Indios.

De inmediato salieron hacia ese sitio y al ingresar al plantel e inspeccionar las zonas bajas y altas, se percataron de que en el segundo piso había un agujero en el techo, y tras seguir en la búsqueda ubicaron a un hombre que intentaba esconderse en un salón porque ya había visto a los uniformados.

El individuo fue retenido. Y además los policías evidenciaron que causó daños en la infraestructura, aparentemente para sustraer cobre, lo que afectará a la comunidad educativa en sus labores.