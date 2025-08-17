De cara al puente festivo que se celebra en el país y que es una oportunidad que aprovechan los ciudadanos para salir de paseo, por lo que aumenta el tráfico en las vías, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en Córdoba aumentó sus controles y sus acciones preventivas con la finalidad de contrarrestar a la accidentalidad.

Los uniformados de la Seccional, bajo el mando del mayor Edicson Patiño, jefe de esta, y en compañía de funcionarios de la Concesión Ruta al Mar y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tienen desplegados sobre los ejes viales de paso nacional en Córdoba sus controles enmarcados en una campaña que han denominado ‘Abrázate a la Vida’, que busca garantizar la movilidad segura de conductores, pasajeros y peatones.

La campaña incluye puestos de control preventivo en corredores estratégicos, con énfasis en el uso de cinturón de seguridad, revisión de documentos y prevención de conducción bajo efectos del alcohol.

Además de campañas pedagógicas en terminales de transporte y peajes, promoviendo normas básicas de seguridad y respeto a los límites de velocidad; refuerzo de señalización en zonas de alta afluencia vehicular y puntos críticos de accidentalidad, y monitoreo permanente mediante patrullajes terrestres y apoyo tecnológico para agilizar la atención de incidentes.

El mayor Edicson Patiño, desde las vías, le hace extensiva la invitación a los ciudadanos a planificar sus viajes, verificar el estado mecánico de sus vehículos y respetar las normas de tránsito porque “la prevención es una responsabilidad de todos”.

Recordó que en caso de emergencias pueden comunicarse al #767 para reportes en tiempo real.