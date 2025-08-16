El primer día de Michelle Char Fernández como reina del Carnaval de Barranquilla 2026, estuvo cargado de cinco actividades en su agenda, la cual cumplió de principio a fin.

Desde que recibió la llamada real que le hizo el alcalde distrital, Alejandro Char y la primera dama, Katia Nule, inmediatamente se puso su pollera y empezó a disfrutar de la experiencia.

Hacia el mediodía apareció en público en la Casa del Carnaval para ser presentada ante los medios de comunicación. En la noche, en este mismo lugar, ofreció un cóctel con aliados claves, familiares y amigos. Luego se trasladó hasta el barrio La Manga, para abrazar a todos los integrantes de Fuerza Negra, la danza con la que realizó su preparación para ser reina del Carnaval.

Cortesía Michelle Char visitó el barrio La Manga, sede de su danza Fuerza Negra.

‘Michi’ como la llaman de cariño sus familiares y amigos, celebró de paso el cumpleaños de Nair Núñez, director de este grupo que se especializa en resaltar nuestra herencia cultural a través de bailes afrocolombianos.

Este gesto habla bien de la reina, que se mostró agradecida ante los moradores de este barrio que no pararon de aplaudirla hacia las 11 de la noche. A esa hora llovía, pero a ella eso poco le importaba y se paseaba por las calles de este barrio del Suroccidente de Barranquilla como si hubiese nacido allí donde la enseñaron a bailar Mapalé y Son de Negro.

En La Manga no pararon de corear su nombre, mientras que ella abrazaba a cada morador del barrio con toda su fuerza. Obviamente también bailó con ellos, especialmente con el cumplimentado Nair Núñez. “Cada abrazo de ustedes me preparó para este momento, mis hacedores serán los protagonistas de este Carnaval”, dijo Char Fernández, quien golpeaba la tapa de una olla con un mortero para animar a todos los presentes, mientras sonaba el tema ‘Joselito Borrachón’ de Pedro ‘Ramayá’ Beltrán para liderar el popular ‘trencito’.

Su majestad llevó un pudín y cantó a todo pulmón el cumpleaños para quien ha sido un gran padrino en su trayectoria carnavalera.

Su próxima parada fue en La Troja, donde se presentó ante los salseros y prometió “llegar a todas las esquinas donde se viva la alegría de nuestro Carnaval”.

De esta manera, su majestad Michell, tuvo una jornada inaugural llena de emociones, pero ante todo de mucho agradecimiento por quienes han hecho parte de su proceso, entre los que hay que incluir también a la comparsa de fantasía Pasión Latina, dirigida por Allán Betancourt.