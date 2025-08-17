Debido a los derrumbes que se registraron entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo 17 de agosto en la ciudad de Montería por cuenta de las intensas lluvias de más de tres horas, las autoridades civiles y policivas, así como los organismos de socorro, iniciaron la evaluación de los riesgos de deslizamientos en El Cerro.

Además ese equipo interdisciplinario evalúa los otros impactos que causaron las inundaciones en distintos barrios de la ciudad y adelanta las acciones tendientes a bajar los niveles de agua en las zonas que aún no han drenado de manera adecuada.

Paralelamente, el equipo de Zonas Verdes y el Cuerpo de Bomberos atienden la caída de árboles y ramas en diferentes puntos de Montería, con el objetivo de despejar las vías y salvaguardar la seguridad de peatones y conductores.

“Nuestro compromiso es reaccionar de manera inmediata y articulada frente a cualquier emergencia que afecte a la comunidad. Estamos trabajando en todos los frentes: mitigando inundaciones, atendiendo los riesgos de deslizamiento y despejando las vías, porque lo más importante es proteger la vida y la tranquilidad de los monterianos”.

Alcaldía de Montería/Cortesía

Por su parte la gobernación de Córdoba también activó un equipo de trabajo que adelanta el barrido por los 29 municipios para conocer y cuantificar los estragos, inundaciones y daños materiales, incluso en infraestructura pública como Camu, hospitales y oficinas, que dejaron las lluvias.

“Toda nuestra solidaridad con las familias afectadas. Desde la gobernación tenemos activadas las acciones de evaluación con los municipios y estamos en constante monitoreo de la situación para actuar de manera oportuna y brindar en acompañamiento necesario”, dijo el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.