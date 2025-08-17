Un juez de la República con funciones de control de conocimiento condenó a la pena de 9 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una menor de edad que además tiene discapacidad cognitiva.

Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, el ahora sentenciado aprovechó la cercanía con un familiar de la menor de 13 años para agredirla sexualmente en repetidas ocasiones.

La sometió a vejámenes sexuales en el corregimiento Palacio en San Onofre, Sucre.

Un fiscal de la Seccional de este departamento demostró que las agresiones sexuales se repitieron en varias ocasiones en la vivienda del hoy sentenciado y en zona rural de la región, y la víctima intentó pedir ayuda, pero el sentenciado se lo impidió.

Además, la amenazaba para que no le contara a sus familiares que eran vecinos suyos.

El procesado puede apelar la decisión porque es de primera instancia.