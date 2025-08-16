El Gobierno Nacional aprobó nuevos proyectos estratégicos para el desarrollo del Golfo de Morrosquillo en el marco del Pacto por esta región que se ejecuta desde el gobierno anterior.

Leer más: Asesinan a un hombre cuando era trasladado en una ambulancia en Nariño

La aprobación, que representa más de 110 mil millones de pesos en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI), se produjo durante la décimo tercera sesión del Consejo Directivo del Pacto del Golfo que se efectuó en la ciudad de Montería y que fue liderada por Sandra Tibamosca, gerente nacional de Pactos Nacionales, además de los delegados del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y representantes de ENterritorio.

Le puede interesar: “La muerte de Miguel debe inspirar a una nación a librarse del flagelo del narcotráfico”: Bernie Moreno

Igualmente concurrieron los gobernadores de Sucre, Lucy García Montes, y de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, así como los alcaldes de las poblaciones beneficiarias del Pacto por el Golfo.

Antes de la sesión los delegados del Gobierno Nacional inspeccionaron algunas obras que ejecutan en el Pacto del Golfo, entre ellas el malecón del municipio de Coveñas que tiene un avance del 83,5%, el Hospital del Golfo de Morrosquillo que también está en Coveñas y va en un 46% y la Estación de Bomberos.

No olvide leer: “No puedo callar ante lo que considero un acto de exclusión”: hija de Jorge Eliécer Gaitán a padre de Miguel Uribe por rechazo a Petro

Entre las nuevas inversiones de obras aprobadas para Sucre están: la Villa Olímpica de Tolú (etapas I y II), el Embarcadero Marítimo de Tolú y el Centro de Pensamiento y Saberes Ancestrales Zenú en San Antonio de Palmito.