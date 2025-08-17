Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

En el marco del proyecto de recuperación integral del Centro Histórico de Cartagena el alcalde Dumek Turbay Paz le presentó a los libreros y artesanos del Parque Centenario los módulos en los que, en adelante, ejercerán su actividad comercial.

En este proceso la administración distrital invierte 1.682 millones de pesos, pues construyen 29 módulos, divididos en dos alas: una con 14 y otra con 15 espacios. Reemplazarán los puestos actuales, muchos de los cuales fueron improvisados con materiales rudimentarios.

El nuevo prototipo de módulos fue presentando en las últimas horas a los comerciantes, que conocieron de primera mano las características del lugar que ocuparán próximamente.

“Este ha sido un día realmente especial para nosotros. Nos reunimos con los comerciantes del Parque Centenario, especialmente, con los libreros y artesanos, con quienes hemos conversado durante mucho tiempo sobre la necesidad de apoyar su labor. Hoy no solo trajimos el modelo del nuevo kiosco: lo presentamos oficialmente y fue muy bien recibido. Es un espacio amplio, práctico, agradable, con capacidad para exhibir libros y artesanías, y con condiciones dignas para el trabajo diario”, expresó el mandatario.

La recuperación integral del Parque Centenario, que será transformado completamente, inicia el 25 de agosto y deberá estar terminado el 7 de diciembre.

Estas fotos muestran en ahora y el después de lo que será el Parque Centenario y sus puestos de ventas.

Este proyecto viene acompañado con la puesta en marcha de un club de lectura gratuito todos los viernes, abierto a colegios, turistas y comunidad en general, fortaleciendo así la lectura y el acceso a la cultura desde el espacio público.

El alcalde Dumek Turbay concluyó que esta transformación no solo embellecerá el entorno, sino que también devolverá a la ciudadanía un lugar lleno de vida, cultura y oportunidades.