Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Con la participación de más de 900 jóvenes procedentes de todos los municipios de Córdoba se vivió la Asamblea Departamental de Juventudes 2025, un espacio de diálogo, construcción colectiva y fortalecimiento de la participación juvenil.

El encuentro, presidido este miércoles 13 de agosto por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, reunió a líderes juveniles, consejeros municipales de juventud, representantes de organizaciones, plataformas y colectivos, así como a jóvenes no organizados que se sumaron a esta jornada de integración y debate.

En la Asamblea discutieron sobre los principales retos y oportunidades para las juventudes en temas como educación, empleo, participación política, cultura, deporte y medio ambiente. También construyeron propuestas e insumos para la implementación y fortalecimiento de la Política Pública Departamental de Juventud, conectada con las realidades y necesidades de cada territorio.

El gobernador resaltó el papel transformador de las juventudes y la responsabilidad institucional de generar más oportunidades para su desarrollo. “Los jóvenes son verdaderos gestores de cambio. Con voluntad y trabajo podemos abrirles más oportunidades, construir espacios para todos y dar soluciones reales a sus necesidades. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de escucharlos y de trabajar juntos por el futuro que soñamos para Córdoba”, afirmó.

La agenda de la asamblea incluyó un espacio académico, con la universidad central que presentó proyectos y oportunidades para los jóvenes cordobeses.

