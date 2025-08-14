Con la participación de más de 900 jóvenes procedentes de todos los municipios de Córdoba se vivió la Asamblea Departamental de Juventudes 2025, un espacio de diálogo, construcción colectiva y fortalecimiento de la participación juvenil.

El encuentro, presidido este miércoles 13 de agosto por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, reunió a líderes juveniles, consejeros municipales de juventud, representantes de organizaciones, plataformas y colectivos, así como a jóvenes no organizados que se sumaron a esta jornada de integración y debate.

En la Asamblea discutieron sobre los principales retos y oportunidades para las juventudes en temas como educación, empleo, participación política, cultura, deporte y medio ambiente. También construyeron propuestas e insumos para la implementación y fortalecimiento de la Política Pública Departamental de Juventud, conectada con las realidades y necesidades de cada territorio.

El gobernador resaltó el papel transformador de las juventudes y la responsabilidad institucional de generar más oportunidades para su desarrollo. “Los jóvenes son verdaderos gestores de cambio. Con voluntad y trabajo podemos abrirles más oportunidades, construir espacios para todos y dar soluciones reales a sus necesidades. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de escucharlos y de trabajar juntos por el futuro que soñamos para Córdoba”, afirmó.

La agenda de la asamblea incluyó un espacio académico, con la universidad central que presentó proyectos y oportunidades para los jóvenes cordobeses.

