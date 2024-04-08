Siete presuntos integrantes de la subestructura Javier Yépez Cantero del Clan del Golfo que delinquen en el departamento de Córdoba fueron aprehendidos en desarrollo de la Operación Agamenón.

Entre los detenidos están una mujer y también Juan Camilo Quintero Zapata, alias ‘Camilo’, que es, según las autoridades, el cabecilla del narcotráfico de esa subestructura, por lo que estas aprehensiones representan un fuerte golpe a las finanzas del grupo armado ilegal.

Los aprehendidos tenían su radio de acción en la margen derecha del área de la Policía Metropolitana de Montería, donde fue capturado por orden judicial alias ‘Camilo’ y otros cinco miembros de la mencionada subestructura que son requeridos por el delito de concierto para delinquir agravado.

'El cabecilla del narcotráfico de la subestructura Javier Yépez Cantero, alias ‘Camilo’ que hemos capturado participaba en todos los eslabones del narcotráfico, puesto que era el encargado del cultivo, procesamiento, comercialización y distribución de la droga en 14 municipios del departamento de Córdoba, en Montería específicamente en los barrios Sucre y Nariño. Contaba con más de 300 hectáreas de cultivos de coca en el municipio de Tierralta, donde obtenía la renta criminal', reportó la Policía Metropolitana de Montería.

Alias ‘Camilo’ tiene 7 años en el Clan del Golfo con enlace directo con alias ‘Gonzalito’ y ‘Chiquito malo’, los cabecillas de este clan a nivel país.

Entre los otros capturados está alias ‘Julio’, uno de sus colaboradores y cabecilla de zona en los municipios de Tierralta y Valencia, dedicado al microtráfico; alias ‘Erika’ que se desempeñaba como bodeguera, esposa de alias ‘Julio’; alias ‘Jácome’ que era el encargado de abastecer de estupefacientes al municipio de Montería, y alias ‘El flaco’ que fue capturado en flagrancia con más de 1.000 dosis de estupefacientes listas para ser comercializadas en la zona céntrica de Montería y se desempeñaba como distribuidor.

Cayó otro cabecilla

Otra de las aprehensiones de alto valor para la fuerza pública es la de alias ‘Piquiña’, 'cabecilla financiero que hacía parte de la red de extorsión que lideraba alias ‘Alejandra’, que fue capturado por el Gaula en el mes de febrero'.

‘Piquiña’, según las autoridades, era el encargado del recolectar el cobro de las extorsiones a comerciantes, empresarios y personas en el centro y sur de la ciudad de Montería, además recibía el recaudo de las extorsiones de los municipios de Cereté y San Carlos obteniendo una renta de 90 millones de pesos quincenales.

Al momento de la captura a alias ‘Piquiña’ le incautaron unas libretas con aproximadamente 150 nombres y razones sociales de los establecimientos que pagan extorsión.

Los montos pagados oscilan entre 200 mil y 2 millones de pesos. 'Estaría involucrado en la quema de varios vehículos de la empresa de servicio de energía Afinia, en diferentes partes del departamento de Córdoba'.