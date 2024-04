“Sancho llegó a Tailandia con la intención de acabar con la vida de Edwin”

7. Debido a que es un viaje muy costoso, los padres de Edwin Arrieta en Córdoba no pudieron viajar y su declaración en el juicio se complicó, ¿cómo se podría tener en cuenta a la familia?

R.

Cuando hicimos nuestra lista de testigos evaluamos la posibilidad de que declararan los padres por dos cuestiones. La primera para ilustrar al tribunal del lado más humano posible de este crimen para que la Corte viera lo que había significado perder a un ser querido, u en segundo lugar para ilustrar y acreditar el daño económico que se haya producido.

El Tribunal como buen criterio, y pese a que nosotros ya conocíamos que era una realidad bastante factible el hecho de que negaran su declaración por videoconferencia, pues finalmente propusimos que declararan de manera virtual a través de videoconferencia, esta se ha denegado porque no hay medios técnicos porque hay una diferencia horaria de 12 horas, pero es algo que no nos ha ocasionado sorpresa.

El tribunal nos ha propuesto dos alternativas: una que podamos aportar información por escrito del daño económico producido y así lo hemos hecho, y dos que podamos declarar con otra persona de análoga relación de afectividad. Sin embargo, esta persona todavía no se ha concretado, no se sabe quién es y estamos a la espera de decidir simplemente un testigo de nuestra parte puede declarar o no para acreditar el extremo económico. Sin embargo, como hemos aportado toda la documentación sobre el extremo económico, descartemos esta posibilidad.