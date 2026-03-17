Una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba, cuyas causas aún se investigan, dejó este lunes a más de nueve millones de personas sin corriente en el sexto apagón nacional en año y medio en Cuba.

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Siete horas después de que se registrara la nueva caída del SEN -a las 13:41 hora local (17:41 GMT)- y ya entrada la noche, la inmensa mayoría del país sigue sin suministro eléctrico y, en la mayor parte de los casos, sin telefonía fija y móvil e internet.

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Lázaro Guerra, explicó a la televisión estatal que continúa el proceso “paso a paso” de recuperación del servicio con la creación de microsistemas para generar energía en pequeñas áreas que se van interconectando.

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Guerra dijo que se investigan las causas de esta nueva desconexión total y se están “analizando todos los parámetros del Sistema” para identificar lo que provocó este apagón general en la isla.

Ernesto Mastrascusa/EFE

“Hasta el momento todos los parámetros están bien”, añadió y recordó que “no se reportaron afectaciones en las unidades generadoras que estaban en servicio en el momento del apagón”.

La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), dependiente del Minem, informó que ya cuentan con microsistemas activados áreas de las provincias occidentales Pinar del Río, La Habana, Matanzas, las centrales Villa Clara y Sancti Spíritus y las orientales Las Tunas, Granma y Holguín cuenta con los microsistemas.

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Esos emplazamientos de generación interconectados sirven una carga determinada y se crean para llevar la electricidad a centros vitales (hospitales, centros de comunicación y de elaboración de alimentos), apuntó.

En uno de sus últimos informes la UNE reportó que en La Habana tienen servicio eléctrico actualmente 42.372 clientes, lo que representa el 4,9 % en la ciudad capital. Además advirtió que el restablecimiento de la corriente se hará de “forma gradual en la medida que las condiciones del SEN lo permitan”.

Ernesto Mastrascusa/EFE AME4641. LA HABANA (CUBA), 16/03/2026.- Una persona observa una lista de productos en una bodega este lunes, en La Habana (Cuba). La grave crisis energética de Cuba, evidente desde mediados de 2024, y el bloqueo petrolero de EE.UU. que inició en enero han llevado a la isla a su sexto apagón nacional en apenas año y medio, dejando sin corriente a más de nueve millones de personas. EFE/ Ernesto Mastrascusa

De acuerdo con los protocolos para el restablecimiento del servicio, también se han activado fuentes de energía como la solar, hidroeléctrica y motores de generación que operan con diésel y fueloil, aunque esos combustibles están fuertemente limitados en la isla por el bloqueo petrolero de EE.UU.

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Energizar las centrales termoeléctricas sin esta fuente energética de rápido encendido puede ser un reto, como explicó hace una semana Guerra, tras producirse el anterior apagón masivo que afectó a unos seis millones de cubanos.

Situación crítica

Antes de esta nueva “desconexión total” la situación ya era crítica en la isla, con apagones de unas 15 horas diarias en La Habana y periodos continuos sin corriente de hasta dos días en las provincias.

La actividad económica está casi totalmente paralizada y el descontento social va en aumento: en los últimos días se han sucedido las protestas en distintas ciudades del país, al menos una de las cuales acabó de forma violenta y con detenciones.

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Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

La situación estructural del SEN es crítica por las frecuentes averías en las obsoletas centrales termoeléctricas del país pero también porque el Gobierno cubano no dispone de suficientes divisas para importar combustible para los motores de generación que requieren diésel o fuel oil.