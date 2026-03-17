La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes el cierre temporal y total del espacio aéreo del país, tras una nueva ola de ataques con drones y misiles iraníes.

Leer más: EE. UU. estaría buscando que el presidente de Cuba renuncie a su cargo

Según el comunicado, se trata de “una medida de precaución excepcional” para garantizar la seguridad de los vuelos y salvaguardar el territorio de EAU.

La Autoridad General de Aviación Civil declaró que la decisión se tomó tras una evaluación exhaustiva de los riesgos operativos y de seguridad, y en plena coordinación con las autoridades nacionales e internacionales pertinentes.

Le puede interesar: Talibanes reportan 400 muertos tras bombardeo paquistaní a hospital en Kabul

Coincidiendo con este anuncio, el Ministerio de Defensa de EAU informó que las defensas aéreas están respondiendo a amenazas de misiles y drones provenientes de Irán.

La decisión de cerrar el espacio aéreo se produce horas después de que los vuelos con origen y destino al aeropuerto internacional de Dubái se empezaran a reanudar gradualmente tras la suspensión temporal aplicada la madrugada del lunes.

La suspensión en ese aeropuerto se dio tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones de la instalación, aunque sin causar víctimas.

Lea también: Latam suma más aeronaves a su flota: prevén adquirir 41 en lo que resta del año

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero dio inicio a una guerra que está teniendo importantes consecuencias para los países del golfo Pérsico, blanco de los ataques iraníes contra las bases e intereses estadounidenses en la región.

Por ello, los vuelos con origen o destino a EAU se han visto sujetos a suspensiones desde el inicio del conflicto.