A 371 aviones llega Latam Airlines al cierre de 2025 cuando sumó 26 aeronaves más a su flota de las que tenía en 2024. Ahora planean terminar el 2026 con 410 con la adquisición de 41 nuevos aviones.

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Para Sebastián Acuto, directo de Flota y Proyectos de Latam, este crecimiento “no solo responde a una mayor necesidad de conectividad dentro de la región y con otros mercados internacionales, sino también a nuestra convicción de que el futuro de la aviación debe ser más eficiente y sostenible”.

Pero sus proyecciones no paran en 2026, para 2027 prevén adquirir otras 27 aeronaves, entre los que se encuentra el primer Airbus A321XLR diseñado para extender el alcance en rutas de media distancia sin necesidad de hacer escalas.

Este anuncio llega en un momento de alerta para las aerolíneas que han advertido de los efectos que tendrá en los boletos aéreos el aumento sostenido de los precios del petróleo producto de la guerra en Oriente Medio.

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La Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) manifestó este viernes que un aumento sostenido de los precios del petróleo producto de la guerra en Oriente Medio repercutirá en las tarifas de sus servicios.

“Somos realistas frente al contexto internacional y si esta tendencia al alza en el precio del petróleo se mantiene, inevitablemente, ejercerá presión sobre los costos de operación de las aerolíneas”, señaló en un comunicado la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), organización que agrupa a Latam -la más grande de Latinoamérica-, Sky, Jetsmart y otras compañías que operan en el país austral.

El costo del combustible representa “un 25 y 35 por ciento de los gastos operacionales, por lo que un aumento sostenido podría tener efectos en las tarifas”, explicó Achila.

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El precio del combustible para aviones registró un alza del 58,4 % desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, tras el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán y la escalada regional en Oriente Medio, según el monitor de precios del ‘jet fuel’ de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés).

Los posibles efectos en el incremento no solo afectarán al transporte de pasajeros, sino que también al de carga que cumple un rol fundamental para el comercio exterior del país, añadió la asociación.

El barril de petróleo de brent para entrega en mayo subió este viernes un 2,67 % y cerró por encima de los 103 dólares el barril, mientras que el petróleo de Texas (WTI) subió este viernes un 3,1 %, hasta acercarse de nuevo a los 100 dólares el barril.