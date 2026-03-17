En el marco del programa Desarrollo Económico y Urbano Sostenible, la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, hizo el lanzamiento de una nueva línea especial de crédito por USD 150 millones que será destinada a proyectos de eficiencia energética, movilidad urbana, agua potable y saneamiento básico.

Esta línea se estructurará con recursos provenientes del préstamo otorgado por el Banco Alemán de Desarrollo – KfW a Findeter.

Al respecto, el presidente del conglomerado, Carlos Alberto Saad Llinás, mencionó que: “buscamos impulsar la financiación de proyectos de inversión que cumplan criterios de sostenibilidad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático y, fortalecimiento de la infraestructura urbana y de servicios públicos que, además, contribuyan al desarrollo económico sostenible del país.

De esta manera, los recursos podrán financiar proyectos en los sectores de energías renovables y soluciones tecnológicas sostenibles; eficiencia energética en infraestructura productiva e industrial; movilidad y transporte urbano sostenible

Lo anterior incluye proyectos como flotas de bajas o cero emisiones, infraestructura asociada y sistemas inteligentes de gestión del tránsito; agua potable y saneamiento básico, ampliación de cobertura, mejora de calidad y obras para uso eficiente del recurso hídrico.

De igual manera, la Línea KFW Sostenible EMUA está dirigida a diferentes beneficiarios entre los que se encuentran entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, empresas sociales del estado, empresas de servicios públicos domiciliarios, empresas públicas, privadas y mixtas, operadores de transporte, entre otros.

Para acceder a los recursos, todos los proyectos deben cumplir los criterios técnicos, financieros, operativos, climáticos y socioambientales definidos por KfW. Es decir, antes de la ejecución, los proyectos son evaluados a través de instrumentos especializados los cuales garantizan su viabilidad técnica y su alineación con los estándares internacionales de sostenibilidad.

Adicionalmente, el Programa proporciona asistencia gratuita en aspectos técnicos, administrativos, operarios, ambientales y sociales, fortaleciendo las capacidades institucionales y garantizando la sostenibilidad de las inversiones.