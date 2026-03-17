El Ejército israelí anunció este martes una nueva “oleada de ataques a gran escala” contra infraestructura del régimen iraní en todo Teherán.

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Estos nuevos ataques, anunciados en un breve comunicado por las fuerzas armadas israelíes, se producen después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, comunicara la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra el país persa.

Lariyani (Irak, 1958) estaba considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el “hombre más importante, solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jamenei”, el nuevo líder supremo del país.

También murió en esos ataques, según Israel, el comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) Gholamreza Soleimani.

Concretamente, las fuerzas israelíes atacaron las ciudades de Teherán, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste).

Sobre los impactos en Teherán, el Ejército israelí informó este martes de que, entre las instalaciones afectadas, estaban el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia Basij.

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Además, atacaron instalaciones utilizadas para el “almacenamiento y lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, misiles balísticos y sistemas de defensa aérea”, de acuerdo al Ejército israelí.

En cuanto a Shiraz, aseguraron que impactaron contra la sede del comando de seguridad interna y un supuesto depósito de misiles balísticos.

En Tabriz, se destruyeron “sistemas de defensa adicionales del régimen con el fin de ampliar su superioridad aérea y eliminar las amenazas contra el Estado de Israel”.

Ayer lunes, el Ejército israelí ya informó sobre un ataque contra el Cuartel General de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán, situado en la capital iraní.

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Además, según aseguró recientemente un portavoz de las fuerzas armadas israelíes, aún les quedan “miles de objetivos” en Irán que atacar en una guerra que previó larga, con una extensión de entre 3 y 6 semanas más.

Por su parte, el Gobierno iraní informó el lunes de que 17 sanitarios y 206 profesores y alumnos están entre las víctimas mortales de los ataques de EE. UU. e Israel, que dañaron 61.000 viviendas y locales comerciales, incluidos 18.000 en Teherán.

Sin embargo, Irán no ha actualizado la cifra total de muertos en el conflicto desde el jueves 5 de marzo, cuando dio un balance oficial de 1.230 fallecidos.