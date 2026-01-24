El Ejército israelí afirmó en un comunicado que mató a “varios terroristas” palestinos que cruzaron la ‘línea amarilla’ al norte de Gaza este sábado, según un comunicado publicado en sus canales oficiales.

Fuentes médicas del hospital gazatí Al Shifa habían informado antes de que recibieron los cuerpos de dos adolescentes palestinos muertos a causa de un ataque con drones israelíes al oeste de la llamada línea amarilla en Beit Lahia, en el norte de la Franja.

Según estas fuentes, las víctimas fueron identificadas como Mohamed Al Zawara, de 15 años, y Suleiman Al Zawara, de 14.

“Hoy, las tropas del Ejército que operan en el norte de la Franja de Gaza identificaron a varios terroristas que cruzaron la Línea Amarilla, colocaron un artefacto explosivo en la zona y se acercaron a las tropas, lo que representaba una amenaza inmediata para ellas”, señaló la nota militar.

“Tras la identificación, las tropas atacaron y eliminaron a los terroristas para eliminar la amenaza”, continúa el comunicado. mortales.

Preguntado al respecto, una portavoz del Ejército israelí dijo a EFE que “los terroristas muertos no eran menores de edad”.

El Ejército israelí ha matado a al menos 481 personas desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el último parte del Ministerio de Sanidad gazatí.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

La ofensiva israelí desde los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 ha matado a al menos 71.654 palestinos y ha dejado 171.391 heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según los últimos datos compartidos por Sanidad.