En la noche del pasado viernes 23 de enero, alrededor de las 7:00 p .m., fue asesinado a bala un entrenador de fútbol en el barrio Villa Felina del municipio de Sabanagrande, en medio de un atraco.

El hombre fue identificado como Aldair De Jesús Pérez Sarmiento, de 29 años, quien falleció en el hospital Universidad del Norte de Soledad, cuando recibía atención médica.

De acuerdo a información preliminar, la víctima se encontraba en la calle 7 con carrera 16, en el barrio antes mencionado, “cuando dos personas, quienes se movilizaban en una motocicleta, se le acercan y en un intento de hurtarle sus pertenencias, le disparan con arma de fuego, y posteriormente se dan a la huida”, indica la Policía.

Asimismo, las autoridades indicaron que unidades de Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los hechos y dar con la ubicación y captura de los responsables.

“Invitamos a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”, añadió la Policía del Atlántico, a través de un comunicado.

Por su parte, la Escuela de Fútbol Real Sabanagrande, a la cual pertenecía Aldair De Jesús, extendió sus condolencias a los familiares de la víctima y lamentó lo sucedido.

“​Con el alma en pedazos y un vacío imposible de llenar, nuestro Club Deportivo se une en una sola voz para despedir a un ser excepcional, el profesor Aldair Pérez.​Aldair no solo nos enseñó a tratar el balón nos enseñó el verdadero significado de la palabra superación", se lee en el emotivo mensaje.

El Club añadió en el comunicado oficial que, el profesor Aldair Pérez “fue un joven que, con una sonrisa y una voluntad inquebrantable, nos demostró que no hay obstáculos lo suficientemente grandes cuando se tiene un corazón lleno de sueños. Su paso por este club no fue solo profesional, fue una lección de vida que quedará grabada en el césped y en el alma de cada niño que tuvo la fortuna de ser su alumno”.