El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó este miércoles a todos los Estados parte de la convención contra el racismo a que apliquen sanciones y otras medidas contra individuos, grupos o entidades que incitan a la segregación de los palestinos por parte de Israel, después de que un informe independiente confirmara estos abusos ya en 2024.

Una comisión ad hoc, formada a petición de las autoridades palestinas, concluyó entonces que la expansión de asentamientos y puestos avanzados, las restricciones a los permisos de construcción y las demoliciones de viviendas contribuían a una discriminación sistémica contra los palestinos y socavaban las perspectivas de una resolución pacífica.

“Todos los Estados parte tienen obligaciones en virtud de la Convención para garantizar que sus políticas, cooperación y asistencia relacionadas con la situación en el Territorio Palestino Ocupado no permitan ni respalden políticas o prácticas discriminatorias”, destacó el comité este miércoles.

Las recomendaciones de 2024 invitaban a usar “medios diplomáticos, jurídicos y otras medidas lícitas para promover el cumplimiento de las normas internacionales y contribuir a abordar las preocupaciones identificadas”, recordó el comité de Naciones Unidas.