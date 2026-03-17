Pánico fue lo que sintieron en Daytona Beach, Florida, en Estados Unidos, los asistentes a las celebraciones de vacaciones de primavera luego de que se escucharan presuntos ruidos de detonaciones de armas de fuego.

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Los sonidos provocaron que los cientos de asistentes empezaran a correr a todas direcciones, generando una estampida.

En varios videos compartidos en redes sociales se nota en el momento en que después de escuchar los ruidos los presentes empiezan a correr despavoridos, creyendo que se trataba de un tiroteo.

Autoridades aclararon posteriormente que no se trató de disparos. De acuerdo con información difundida por la oficina del sheriff del condado, el sonido que provocó el pánico no tenía relación con armas de fuego.

NEW: Massive crowd runs after shots fired at Daytona Beach during spring break pic.twitter.com/WUGV6gMQeu — KoJo👽 (@xcape18) March 16, 2026

Las autoridades explicaron que el ruido se originó cuando varias personas aplastaron botellas de agua, lo que generó sonidos similares a detonaciones y provocó confusión entre quienes se encontraban en la playa.

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También se detalló que luego de que agentes policiales acudieron al sitio y verificaron la información, se revisó que no hubiera personas lesionadas por la estampida. Todo se trató de una falsa alarma provocada por el ruido de las botellas aplastadas.

Por supuesto que el suceso generó debate en redes sociales por lo rápido que las personas pueden entrar en pánico en un evento público, además del miedo que se siente por posibles tiroteos sitios públicos.