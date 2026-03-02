Del 4 al 7de marzo, Barranquilla acogerá una formación bajo la metodología de constelaciones familiares y asuntos de pareja, liderada por el reconocido psicólogo y terapeuta sistémico Joan Garriga, una de las voces más influyentes del mundo hispanohablante en este campo.

El encuentro, promovido por la Fundación SERcaPAZ, propone un espacio de reflexión y aprendizaje que va más allá del ámbito terapéutico individual y se adentra en la comprensión de la pareja como núcleo donde se modelan las formas de relacionamiento humano.

“La pareja es la fuerza creadora de la vida y la fuerza modeladora de la vida”, afirma Tere Rosales, directora y fundadora de la organización, al explicar el sentido profundo de esta formación.

La pareja: primera escuela de la humanidad

Uno de los ejes centrales de la formación que dictará Joan Garriga es la comprensión de la pareja como el primer espacio donde se aprenden los códigos emocionales, comunicativos y relacionales con los que las personas se mueven en el mundo.

Según explica Tere Rosales, psicóloga con maestría en psicología sistémica, y especialista en diferentes modelos de intervención terapéutica tales como la terapia Gestalt, Tanspersonal y las Constelaciones Familiares, no se trata únicamente de un vínculo afectivo, sino del lugar donde se graban, de manera consciente e inconsciente, patrones que luego se replican en la familia, la comunidad y la sociedad.

“Es gracias a la pareja que recibimos la vida, pero también es desde ahí que aprendemos cómo amar, cómo resolver conflictos y cómo relacionarnos con los otros”, señala.

Desde esta perspectiva, la formación busca ampliar la mirada sobre las dinámicas de pareja, comprender las lealtades familiares y transgeneracionales, y abrir caminos para relaciones más conscientes, equilibradas y saludables.

Una mirada preventiva y humanista

Aunque la fundación ha trabajado de manera constante en temas sensibles como la salud mental, la inteligencia emocional y el ordenamiento de los sistemas familiares y organizacionales, Tere Rosales destaca que el modelo SERcaPAZ propone una mirada integrativa que busca comprender y reorganizar las dinámicas relacionales desde la raíz, fortaleciendo vínculos más sanos y sostenibles.

“El modelo sistémico nos invita a mirar sin juzgar, a incluir y a comprender. Cuando fortalecemos los vínculos primarios, como la pareja y la familia, también estamos cuidando la vida y el bienestar colectivo”, explica.

Formación para todo público

La formación contará con el respaldo académico de la Universidad Simón Bolívar, que certificará la participación de los asistentes, marcando un hito al integrar por primera vez este tipo de formación en constelaciones familiares en alianza con una institución universitaria en Colombia.

El espacio está dirigido tanto a profesionales de la salud mental, la educación, el derecho, el trabajo social y áreas afines, como a personas interesadas en su propio proceso de crecimiento personal y relacional.

Más que un taller, el encuentro se plantea como una experiencia de transformación y comprensión profunda, que invita a mirar la historia personal y familiar con nuevos ojos, y a abrir posibilidades para relaciones más sanas y conscientes.

SERcaPAZ: más de dos décadas de labor

Fundada en 2001, la Fundación SERcaPAZ nació del trabajo conjunto de siete psicólogos con un propósito claro: formar líderes y agentes de cambio social a partir de modelos integrativos de la psicología, el pensamiento sistémico y el desarrollo humano.

Desde entonces, la fundación ha desarrollado programas en contextos educativos, comunitarios, organizacionales y ambientales, con intervenciones sostenidas que han demostrado que la transformación social comienza por la transformación interna de las personas. Su trabajo ha abarcado desde pedagogía sistémica con jóvenes, educadores y familias, hasta procesos de comunicación no violenta, coaching sistémico y formación de líderes comunitarios.

SERcaPAZ ha sido además pionera en la región Caribe en la introducción y desarrollo de las constelaciones familiares, una metodología terapéutica que busca el ordenamiento de los sistemas familiares y relacionales desde una mirada profunda, respetuosa y no excluyente.

Las inscripciones ya están abiertas y se espera la participación de asistentes de distintas ciudades del país.

