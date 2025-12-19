Desde el emblemático malecón del río Atrato, en la capital del Chocó, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones llevó a cabo su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025, un espacio para presentar los logros, avances y resultados de su gestión, con la ciudadanía como protagonista de la transformación digital.

La jornada fue liderada por la ministra TIC, Carina Murcia Yela, acompañada por la viceministra de Conectividad, Gloria Patricia Perdomo, y el viceministro de Transformación Digital, Andrés López. La rendición incluyó testimonios en vivo de beneficiarios y comunidades, evidenciando que la transformación digital sí está llegando a los territorios.

“Conectamos con propósito. Llevamos la tecnología donde no había llegado, para educar, emprender y transformar. Ejecutamos una inversión de $1,4 billones, desplegamos más de 4.000 kilómetros de nueva fibra óptica, algo que no ocurría desde 2017, y formamosa más de 1,3 millonesde personas en habilidades digitales. Nuestro verdadero impacto está en las personas”, expresó la ministra Carina Murcia (@CarinaMurciaY).

Inversión en cuatro ejes estratégicos:

Durante la vigencia 2025, elMinisterio TIC destinó su inversión a cuatro grandes pilares:

Conectividad: $599.000 millones

Educación digital: $307.000 millones

Innovación: $465.000 millones

Inteligencia Artificial: $58.000 millones

Conectividad: cierrede brechas desde las regiones

La viceministra GloriaPerdomo presentó el avance del Plan Integralde Expansión de Conectividad Digital, que permitió llevar Internet a 187.696 hogares en 28 departamentos, priorizando zonas históricamente excluidas.

También se presentó el programa Juntas de Internet, ideado por el presidente Gustavo Petro, que permite a las comunidades autogestionar su conectividad. José Aldemar Mosquera, habitante de la vereda Villa Esperanza, destacó: “Gracias al Presidente Petro por este maravilloso proyecto. En nuestra vereda, la tecnología marcó un antes y un después en laeducación y el acceso al conocimiento”.

Educación digital:impacto formativo y transformación

El viceministro Andrés López compartió avances del programa Ciberpaz, que superó su meta de sensibilización, alcanzando a más de 1.300.000 personas en 261 municipios, con formación en uso seguro, responsable y empático de las TIC.

Desde Quibdó,Yelena Bechara, estudiante de 13 años, expresó: “Desdeque me uní a Ciberpaz todo ha sido mucho más fácil para mí. He mejorado mucho con el rendimiento de las redes sociales. Me gustan los vídeo juegos y antes había mucha inseguridad de que alguienme quisiera hace daño, y con Ciberpazlogré cambiar eso. Conel internet se me hace mucho más fácil estudiar por medio de videos, yo quiero ser médica, y para los adolescentes como yo es más divertido estudiar y aprender”.

Innovación e inteligencia artificial: la nueva frontera

Se socializaron los avances en las facultades de Inteligencia Artificial de Zipaquirá y Usme, y los logrosdel evento Colombia4.0, que celebrósu aniversario 15 recorriendo 11 departamentos para democratizar el acceso a la tecnología.

Al cierre, la ministra TIC anunció que Quibdó será sede de Colombia 4.0 en 2026, evento que evolucionará a Colombia 5.0, consolidando el compromiso del Gobierno con el desarrollo tecnológico de las regiones.