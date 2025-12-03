El edificio principal del Liceo, cuya estructura supera los 60 años y es considerado un referente arquitectónico y educativo para Barranquilla, estará iluminado con un sistema de última tecnología desarrollado e instalado por las empresas ExpoLuz y Scala Arquitectura e Ingeniería, aliados estratégicos en este proyecto.

La nueva iluminación combina eficiencia, estética y sostenibilidad, permitiendo realzar la belleza patrimonial del colegio durante la época navideña y permanecer activa bajo un modelo responsable y amigable con el medio ambiente.

El proyecto contempla iluminación LED de bajo consumo, sistemas de larga duración y tecnologías orientadas a la reducción de emisiones, lo que contribuye a disminuir la huella de carbono y fortalecer el compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental.

Este modelo energético permitirá resaltar la infraestructura histórica sin afectar el entorno, alineándose con las políticas de responsabilidad ambiental que el colegio promueve entre su comunidad educativa.

“Esta iluminación no solo embellece nuestras instalaciones; también expresa nuestro compromiso por conservar el legado histórico y, al mismo tiempo, incorporar elementos de modernidad que dignifiquen los espacios de aprendizaje”, afirmó el Padre Rector Fray Camilo Pineda, O.S.A, quien ha liderado este proceso con el apoyo de la Comunidad Agustiniana.

Bajo su guía, el colegio continúa fortaleciendo su excelencia pastoral, académica y formativa, al tiempo que renueva su infraestructura para ofrecer un entorno cada vez más digno, seguro y moderno a estudiantes, docentes y colaboradores.

La iluminación del edificio y la capilla se une a los esfuerzos recientes del colegio por restaurar, innovar y conservar los espacios que han sido testigos de la formación de generaciones de Cervantinos que hoy se destacan como líderes en Colombia y el mundo.

Esta iniciativa busca resaltar la historia y, simultáneamente, asegurar que el Liceo avance hacia el futuro con infraestructura de calidad y una identidad institucional firme.