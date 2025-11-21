El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció un cambio necesario en la ubicación de las Audiencias Públicas Informativas en el distrito de Barranquilla sobre la Contribución Nacional de Valorización (CNV) del proyecto “Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de La Prosperidad”, luego de que recientes protestas en la Universidad del Atlántico sede Norte generaran condiciones que podrían afectar la seguridad y asistencia de los participantes.

La entidad informó que, ante las alteraciones de orden público registradas en el campus universitario y sus inmediaciones, sede inicialmente seleccionada para las jornadas de Barranquilla, las audiencias se trasladarán a la Cancha Wembley, ubicada en la carrera 51B # 132–1017. Las fechas y horarios se mantienen sin variación: 21 y 22 de noviembre de 2025, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

Invías aclaró que el cambio obedece estrictamente a condiciones de fuerza mayor que podrían dificultar la participación masiva de la comunidad y poner en riesgo la integridad de los asistentes. La entidad subrayó que la decisión busca garantizar que la ciudadanía pueda participar de manera segura en estos espacios de información y diálogo.

Las audiencias se realizan en cumplimiento de una medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo del Atlántico. En estos espacios, el Invías debe socializar los criterios técnicos, jurídicos, financieros y socio económicos que sustentan el cobro de la Contribución Nacional de Valorización para el proyecto vial.

Finalmente, la entidad reiteró que el resto de las audiencias programadas en municipios como Puerto Colombia, Tubará, Piojó, Juan de Acosta, Santa Catalina y en el distrito de Cartagena continúan sin cambios. El cronograma completo puede consultarse en el portal oficial de valorización del Invías: https://valorizacion.invias.gov.co/aviso-convocatorias.php.