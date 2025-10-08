Cemento País, la empresa orgullosamente bolivarense, continúa consolidándose como un aliado clave para el desarrollo de la Región Caribe. Su portafolio se fortalece con una trilogía de productos que responden a las diversas necesidades del sector constructor y ferretero: el cemento de 50 kilos Uso General, 42.5 kilos Uso Estructural y 42.5 kilos Uso General.

Según Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, “nuestra empresa tiene la trilogía perfecta para tus proyectos”, una afirmación que refleja el compromiso de la compañía con la excelencia, la innovación y la satisfacción de sus clientes.

Con una presencia en expansión en toda la región, Cemento País se ha ganado la confianza de distribuidores y ferreterías que destacan la consistencia, el rendimiento y la calidad de sus productos, factores que han impulsado su rápido crecimiento en el mercado.

Además de su enfoque en la calidad, la compañía promueve prácticas sostenibles y responsables, contribuyendo al desarrollo económico y ambiental de la región.

Para más información sobre productos, distribuidores y novedades, puedes seguir sus redes sociales: @cementopais, @carlosespinosao y @carlosespinosa.mba.