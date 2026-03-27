Un patrullero de la Policía identificado como Yilmar Andrés Leudo Hurtado fue asesinado durante la noche del 26 de marzo en el municipio de Istmina, en el departamento de Chocó.

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Las autoridades revelaron que el patrullero, quien se encontraba de descanso por lo que no portaba el uniforme, recibió varios disparos cuando llegaba a su lugar de residencia en el barrio Santa Genoveva.

Se conoció que el uniformado fue interceptado por desconocidos que le dispararon por la espalda, dejándolo gravemente herido. Luego de esto, fue trasladado por la comunidad a un centro asistencial, donde falleció minutos después.

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Ante este caso, el director de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano, envió un mensaje de condolencia a la familia de las víctimas.

“Con profunda tristeza, lamentamos y rechazamos de manera categórica el hecho presentado en el municipio de Itsmina, Chocó, que le arrebató la vida a nuestro patrullero Yilmar Andrés Leudo Hurtado. Este joven chocoano se encontraba en su turno de descanso y aun así le arrebataron la vida. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a toda su familia, especialmente a su hijo en este difícil momento.”, expresó.

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Además, el general Rincón aseguró que se adelantan investigaciones para esclarecer los móviles del crimen.

“He dispuesto todas las capacidades institucionales para adelantar las investigaciones correspondientes, esclarecer lo sucedido y lograr que los responsables sean llevados ante la justicia.”, añadió.