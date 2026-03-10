Avanzan los trámites para empezar a darle forma al Aeropuerto del Café, ya a mediados de diciembre pasado la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé culminó la revisión del proceso de selección del contratista que ejecutará las obras, y avaló oficialmente su adjudicación. Ahora se deben adquirir los predios donde se alzará la terminal aérea.

Lea también: Falleció en Valledupar Daniela Zuleta Gnecco, sobrina del actual Rey Vallenato Iván Zuleta

En su momento el Ministerio de Transporte comprobó que la empresa seleccionada tiene la “experiencia necesaria para construir infraestructura aeroportuaria, incluyendo pistas, plataformas y obras complementarias, así como la capacidad financiera para ejecutar el proyecto sin poner en riesgo los recursos públicos”.

Aeropuerto del Café

Por su parte, la Aeronáutica Civil manifestó que ya tiene el cronograma del proyecto y una primera fase consta de la adquisición de los hogares que ubican dentro del perímetro donde se construirá la terminal aérea.

Esto implicará el reasentamiento de 244 predios, entre las que se encuentran cerca de 220 viviendas en el municipio de Palestina, muy cerca de Manizales. La adquisición predial se realizará mediante avalúos comerciales y compensaciones para los propietarios, según ha especificado el Gobierno nacional quien lidera el megaproyecto.

Ante esto, habitantes que residen en la zona de influencia de la futura pista de aterrizaje han manifestado su preocupación por no tener conocimiento de dónde estarán ubicados o si hay algún tipo de compensación.

Red+ Noticias habló con el gerente del proyecto, quien confirmó que las familias que puedan resultar afectadas con esta obra serían trasladadas a urbanizaciones similares, aunque precisó que es algo a largo plazo.

Aeropuerto del Café

Lea también: Así quedó la cuota alimentaria para 2026 tras el aumento del salario mínimo

La Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé continuará acompañando la ejecución del proyecto y trabajando con los organismos de control, para asegurar que el aeropuerto avance con “total transparencia y en beneficio de las comunidades del Eje Cafetero y del país”.

Agencia Nacional de Infraestructura

Número de pasajeros aéreos en Colombia creció

El transporte aéreo en Colombia mantuvo su tendencia de crecimiento durante el primer mes del año. De acuerdo con cifras provisionales de la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, durante enero se movilizaron 5,49 millones de pasajeros, lo que representó un aumento de aproximadamente 371 mil personas frente al mismo periodo de 2025. Este resultado equivale a un crecimiento del 7,26 %, reflejando una “dinámica positiva en la demanda de servicios aéreos”.

Para la ministra de Transporte, Mafe Rojas, “estas cifras confirman que Colombia está volando más alto. Más pasajeros y más carga significan más oportunidades, más turismo y más comercio para el país (…) Nuestro compromiso es garantizar un transporte aéreo seguro, eficiente y al servicio del desarrollo del país”.

Lea también: Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, presenta su primer libro a los 12 años

El comportamiento del mercado nacional fue especialmente destacado, según la cartera, con un incremento del 9,47 %, es decir, cerca de 270 mil pasajeros adicionales en comparación con enero del año anterior. “Este aumento estuvo asociado principalmente a la temporada vacacional de fin de año, que impulsó los desplazamientos dentro del país”, explicaron.

Por su parte, el tráfico internacional también registró resultados favorables. En enero de 2026, este segmento creció un 4,47 %, lo que se traduce en 102 mil pasajeros más que en el mismo mes de 2025, evidenciando una recuperación sostenida en las conexiones aéreas con el exterior.

En materia de carga y correo, el transporte aéreo movilizó 79,8 mil toneladas durante enero de 2026. En el balance anual (febrero de 2025 a enero de 2026), la carga total reportó un crecimiento del 1,47 %, confirmando la estabilidad del sector logístico aéreo.