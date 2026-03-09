La tarde de este lunes 9 de marzo estuvo marcada por fuertes lluvias con caída de granizo en Bogotá, fenómeno que provocó encharcamientos, trancones y problemas de movilidad en varios sectores de la capital.

El fenómeno climático se presentó alrededor de las 2:28 de la tarde e incluyó descargas eléctricas. De acuerdo con reportes de ciudadanos y autoridades, las precipitaciones se sintieron con mayor intensidad en el norte de la ciudad.

Asimismo, las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme fueron algunas de las zonas donde se registraron lluvias fuertes acompañadas de granizo. Además, en varias vías se reportó acumulación de agua, mientras que la visibilidad se redujo considerablemente, lo que complicó la circulación de vehículos y peatones.

Ya cae una granizada en el norte de Bogotá, acompañando una tormenta eléctrica y un aguacero. Son los vientos del Oeste los que forman estas nubes cumulonimbus pic.twitter.com/3Lmc5OsBY8 — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) March 9, 2026

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad informó sobre encharcamientos e inundaciones en varios corredores viales del norte de Bogotá. Entre los puntos más afectados se encuentran la carrera 7 con calles 106, 127 y 74, así como la carrera 15 con calle 100. También se identificaron dificultades en la carrera 9 con calles 113 y 117, calle 127 con carrera 9A y calle 94 con carrera 9 (deprimido). Ante esta situación, las autoridades recomendaron conducir con precaución y evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan las lluvias.

Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) indicó que las precipitaciones, entre moderadas y fuertes, continuaban en sectores límites de Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Chapinero, además de la franja que conecta Chapinero con Santa Fe.

Además, la entidad también advirtió que las lluvias podrían cambiar de intensidad y desplazarse hacia el noroeste de la ciudad, especialmente hacia la localidad de Suba. En Usaquén se reportó uno de los mayores acumulados del día, luego de que la estación meteorológica Fundación Ana Restrepo registrara 55 milímetros de lluvia.

#BOGOTÁ. Siguen las inundaciones al norte de la ciudad por las fuertes lluvias que se presentan a esta hora:

● Carrera 9 con calle 113 y 117

● Calle 127 con Carrera 9A

● Calle 94 con Carrera 9 (Deprimido)

● Carrera 15 con Cl 116

● Carrera 7 con calle 123

● Carrera 15 con… https://t.co/klHsKPH7xh pic.twitter.com/hzAii9aq7P — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 9, 2026

Equipos de emergencia y monitoreo se mantienen activos y se desplazan a los sectores donde se han recibido reportes por afectaciones relacionadas con la tormenta. Las autoridades reiteraron el llamado a mantener limpios los desagües y canales cercanos a las viviendas, revisar el funcionamiento de motobombas en sótanos, evitar transitar por zonas inundadas o con corrientes de agua y no resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

La situación provocada por las lluvias también se reportó en municipios cercanos de Cundinamarca, como Chía, donde se presentaron precipitaciones fuertes acompañadas de granizo. El fenómeno climático, además, se extendió a otras regiones del país.

#Actualización 🌧️ Hay fortalecimiento de lluvias en la localidad de Usaquén. Se prevé que continúen durante la próxima hora con variaciones en su intensidad.



Las lluvias muestran tendencia hacia el noroeste, por lo que podrían trasladarse hacia Suba. Seguimos monitoreando. pic.twitter.com/V7gd5acB4d — IDIGER (@IDIGER) March 9, 2026

De acuerdo con el Ideam, durante las últimas horas se han registrado cielos mayormente nublados y lluvias locales en sectores de las regiones Andina, Amazonía y Orinoquía. En contraste, en algunas zonas del Pacífico y el Caribe se han presentado condiciones secas.

Las lluvias más intensas se han registrado en departamentos como Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Tolima, Huila, Meta, Nariño, Caquetá, el sur de Cesar y Antioquia, mientras que precipitaciones de menor intensidad se han presentado en Huila, Vaupés y Guaviare. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha observado cielo parcialmente nublado con lluvias ligeras.

🌅 Durante las últimas horas se ha observado:

🔷 Cielo entre parcial a mayormente cubierto y lluvias locales 🌧️ en sectores de las regiones Andina, Amazonia y Orinoquia.

🔶 Condiciones secas en algunas zonas de la región Pacífica y Caribe 🌤️.

🔷 Las lluvias más importantes ⛈️se… pic.twitter.com/X5MqGuysFk — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) March 9, 2026

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales, extremar las precauciones y adoptar medidas preventivas ante la posibilidad de nuevas lluvias durante la jornada, mientras continúa el monitoreo de las condiciones climáticas en la capital.