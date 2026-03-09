Mientras en Leticia, Amazonas, se desarrollaba la jornada electoral el pasado domingo 8 de marzo, en los estrados judiciales se adelantaba la audiencia contra Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara de Representantes, quien fue capturado con $15 millones de pesos en efectivo.

Lea más: Candidato a la Cámara de Representantes fue capturado con $20 millones en efectivo

Asimismo, el aspirante fue detenido por uniformados de la Policía Nacional en cercanías del aeropuerto de Leticia y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su proceso de judicialización. Durante varias horas permaneció bajo custodia de las autoridades.

Según explicó Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, el candidato Moreno “estaría implicado en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de $15 millones de pesos en efectivo que transportaba”.

Ante estos hechos, en la tarde del domingo un fiscal de la Seccional Amazonas le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer, cargo que el político no aceptó.

Ver más: Capturado segundo hermano de ‘Iván Mordisco’: ‘El Conejo’ cayó 72 horas después que alias Jota

No obstante, el juzgado decidió dejarlo en libertad mientras avanza el proceso, pero con algunas restricciones. Entre las medidas impuestas está presentarse ante las autoridades cuando sea requerido, mantener buena conducta y abstenerse de acercarse a los policías que participaron en su detención con los $15 millones de pesos en efectivo.