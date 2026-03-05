A pocos días de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo Congreso de la República y a los candidatos presidenciales en cada una de las tres consultas, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su informe a la Undécima Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, en el que advirtió sobre los retos que persisten frente a los comicios del 8 de marzo.

Lea: Así puede consultar su puesto y mesa de votación para las elecciones del 8 de marzo

El informe concluye que el número de municipios en riesgo consolidado por coincidencia de factores indicativos de fraude y de violencia aumentó a 185, frente a los 170 que la MOE presentó el 4 de febrero, cuando lanzó el estudio ‘Mapas y Factores de Riesgo Electoral – Elecciones nacionales 2026’.

De los 185 municipios con riesgo electoral, 94 están en riesgo extremo, según el documento.

“La MOE llama especialmente la atención sobre los departamentos del Cauca y de Antioquia, donde 21 y 20 municipios, respectivamente, están en riesgo extremo. Es absolutamente necesario que las autoridades se articulen para adoptar medidas que garanticen un ejercicio libre del voto en esos territorios”, dijo Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

Lea: “Pasan del Pacto de La Picota al de la Selva con los terroristas”: Álvaro Uribe

Detalló que la actualización en los datos del mapa de riesgo electoral también permitió establecer el 16 % de los municipios del país, incluidos los corregimientos departamentales, están en riesgo y que más de la mitad de estos (51 %) fueron categorizados en riesgo extremo.

En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el estudio resaltó que el 59 % de los municipios en riesgo extremo están ubicados en esos territorios. La mayoría hacen parte de la CITREP 1 (Nariño, Cauca, Valle) y de la CITREP 3 (Bajo Cauca).

Lea: ‘Fact-checking’: las imprecisiones del presidente Petro sobre la “falta” de transparencia de las elecciones

En lo relativo al riesgo electoral por factores de violencia también hubo un incremento. En el mapa de riesgo electoral presentado el 4 de febrero de 2026 se dio cuenta de 339 municipios. En esta actualización se identificaron 37 municipios adicionales, lo que da un total de 376 municipios en riesgo por factores de violencia.

Es decir, el 34 % de los municipios del país, contando corregimientos departamentales. De estos, 125 están en riesgo medio, 106 en alto y 145 en extremo.

“La jornada electoral requiere planes operativos claros para apertura de puestos, protección de votantes y reacción ante incidentes. La coordinación entre Fuerza Pública, autoridades locales, UNP, Fiscalía y Ministerio Público debe traducirse en rutas rápidas y presencia preventiva en territorios priorizados”, aseguró Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.

Lea: CNE aprobó la fusión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico

La Misión también indicó que, a corte del 26 de febrero, su plataforma ha recibido 145 reportes de irregularidades.

“Lo que más nos llama la atención es que los reportes están concentrados en dos tipos de irregularidades: afectaciones al voto libre y la participación de funcionarios públicos en política. Pedimos a las autoridades que refuercen la vigilancia durante el día de elecciones sobre el uso indebido de recursos públicos y prácticas como la compra de votos, presiones a votantes y publicidad irregular”, señaló Frey Muñoz, subdirector de la MOE.

Entre las recomendaciones prioritarias para la jornada del 8 de marzo, la MOE instó a las autoridades a impartir lineamientos claros a los diferentes actores presentes en los puestos de votación para evitar restricciones injustificadas al uso de prendas o elementos alusivos al Día Internacional de la Mujer, como pañoletas o camisetas en tonos verdes o morados.

Lea: Congresista Katherine Miranda es denunciada en la Corte Suprema por injuria y calumnia

“Este domingo será una oportunidad para reivindicar la representación política de las mujeres y hacer un homenaje a todas aquellas que a través de la historia han dado luchas titánicas por la igualdad. Estos símbolos hacen parte de consignas históricas del movimiento de mujeres y no constituyen, en sí mismos, proselitismo político, siempre que no contenga referencias explícitas a campañas o candidaturas”, sostuvo Barrios.

Por último, hizo un llamado a que se concreten todas las medidas que se han previsto por parte de la organización electoral para prevenir los errores de elecciones previas, ya sea durante la jornada electoral, el preconteo o la consolidación de resultados electorales.