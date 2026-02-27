Para miles de personas mayores en Colombia, las transferencias del Estado no son un ingreso adicional, sino un apoyo fundamental para cubrir gastos básicos.

Por eso, cualquier modificación en la forma de pago puede generar dudas entre los beneficiarios si no se conoce con claridad cómo funcionará el nuevo esquema.

La entidad estatal Prosperidad Social confirmó esta semana que habrá un cambio en el modelo de entrega de los recursos correspondientes a sus programas de transferencias monetarias.

La decisión se tomó tras adjudicar un nuevo contrato para la operación de dispersión de pagos.

Desde la capital del país, el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que la medida busca optimizar el proceso, fortalecer los controles y garantizar que los recursos públicos lleguen sin retrasos a quienes los necesitan.

Los pagos de Colombia Mayor se hará en SuRed y SuperGIROS

El contrato fue otorgado a una unión temporal conformada por SuRed y SuperGIROS, compañías que asumirán la distribución de los pagos a través de servicios postales autorizados.

El primer programa que operará bajo esta modalidad será Colombia Mayor, dirigido a adultos mayores en condición de vulnerabilidad económica.

Posteriormente, este mismo sistema cubrirá otros apoyos sociales como Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

La red de atención contará con más de 31.000 puntos distribuidos en 1.108 municipios a lo largo de los 32 departamentos del país, lo que permitirá ampliar la cobertura territorial.

El giro físico continuará siendo una alternativa para quienes no tienen cuenta bancaria o enfrentan barreras de acceso al sistema financiero. Sin embargo, el objetivo a mediano plazo es avanzar hacia un modelo que permita a cada beneficiario recibir el dinero directamente en el producto financiero de su elección.

Asimismo, la meta institucional que tienen es consolidar este mecanismo en los principales programas sociales, facilitando depósitos directos sin necesidad de filas ni intermediarios.

También la entidad recordó que ningún trámite tiene costo. No se debe pagar a terceros para agilizar procesos ni para recibir los subsidios.

Además, en las próximas semanas se pondrá en marcha el sistema denominado Gestor de Pagos, a través del cual se realizarán jornadas de bancarización en coordinación con entidades financieras, permitiendo registrar cuentas bancarias de manera oficial.