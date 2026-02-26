Todas las capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia, incluyendo componentes de investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescat fueron desplegadas en las últimas horas por el Gobierno nacional para encontrar a los candidatos al Congreso reportados como desaparecidos desde la tarde del miércoles 25 de febrero.

Al respecto el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez sostuvo que actualmente se están analizando todas las opciones de lo que pudo haber ocurrido, sin confirmar de momento de que se trate de un secuestro.

No obstante, el funcionario afirmó que en la zona rural de Tambo, Cauca, donde desapareció Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial de Paz por el Alto Patía y norte del Cauca, delinquen las disidencias de Iván Mordisco.

Sobre el caso en Pelaya, César, donde desapareció Andrés Vásquez, candidato al Senado del Partido Conservador, un candidato al Senado, el ministro Sánchez sostuvo: “Estamos averiguando y la información que tenemos hasta el momento es que el papá estaba duchándose cuando escuchó una moto que llegó a la vivienda y luego ya cuando salió, pues ya no estaba el candidato, estaba el celular. Ko más importante acá es saber que estamos empeñados en que regresen a sano y a salvo”.

Asimismo pidió a la comunidad que si tiene alguna información se comuniquen inmediatamente con el 157.

“No sabemos cuáles son las causas de esta desaparición, pero lo cierto es que estamos empeñados en encontrarlos lo más pronto posible”, enfatizó.

En el caso del candidato Vásquez, la Gobernación del Cesar, en conjunto con la Alcaldía de Pelaya, ofrece $50 millones, por información certera que permita dar con el paradero del candidato.

“La información que tenemos es que él sale de la casa de sus padres, y ellos mismos avisan en la estación de Policía. Hay una versión de su hermano que indica que se lo llevaron en una motocicleta y esto hace parte de la investigación. La información de la recompensa la hemos llevado a las veredas y corregimientos para que la ciudadanía pueda colaborar en caso de saber algo. Esperamos que pueda regresar sano y salvo para que siga haciendo su proselitismo político”, manifestó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel.