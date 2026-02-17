El Ministerio de Transporte dio a conocer el primer informe preliminar del accidente del avión de Satena, ocurrido el pasado 28 de enero en el Norte de Santander, en el que fallecieron 15 personas.

Según el reporte presentado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (Diacc), autoridad encargada de conducir la investigación, el hecho se configuró como una colisión contra terreno montañoso, en el sector Las Guamas, vereda Curasica, municipio de La Playa de Belén.

El documento confirma además que en la aeronave viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, para un total de 15 ocupantes, quienes perdieron la vida como consecuencia del impacto.

“El informe precisa que el vuelo cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, y que la última comunicación registrada con el control de tránsito aéreo se produjo cuando la tripulación reportó encontrarse a 15 millas náuticas del destino, momento en el cual se le indicó cambiar a frecuencia de autoanuncios. Esta fue la última interacción registrada antes de perderse totalmente el contacto”, se lee en el comunicado de la cartera de infraestructura.

Luego, agrega el documento, “los registros técnicos permitieron identificar que el último reporte del sistema de seguimiento se registró minutos antes del impacto, evidenciando un descenso continuo. El sitio del accidente fue ubicado a una elevación aproximada de 6.881 pies, y los investigadores encontraron una dispersión de restos a lo largo de aproximadamente 145 metros, lo que evidencia un impacto de alta energía”.

En este sentido, uno de los avances más relevantes del informe preliminar es la recuperación de los equipos que almacenan información clave para el esclarecimiento de los hechos. En este punto la Diacc confirmó la recuperación del registrador de datos de vuelo (FDR) y del registrador de voces de cabina (CVR), los cuales quedaron bajo custodia oficial.

“La descarga del FDR se realizó de manera satisfactoria y permitió obtener información correspondiente al vuelo accidentado. En cuanto al CVR, el informe señala que presenta afectaciones internas derivadas del impacto, por lo que se encuentra actualmente en proceso especializado de recuperación de datos”, indica la entidad gubernamental.

El informe preliminar precisa que, en la inspección inicial de los restos, no se evidenciaron señales de incendio, ni rastros de fuego en la aeronave.

Así las cosas, la investigación continuará con nuevas fases de análisis, incluyendo la revisión completa de los datos recuperados, el estudio de las operaciones del vuelo, el mantenimiento, factores humanos y análisis organizacional. Además, se contempla el envío de componentes a inspección especializada internacional con participación de autoridades técnicas.

“El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil reiteraron que, conforme a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), este proceso tiene como único propósito la prevención de futuros accidentes, y no la atribución de culpas o responsabilidades”, concluye el boletín.