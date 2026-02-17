La Consejería Comisionada para la Paz informó este martes en un comunicado que se reanudaron el pasado 9 de febrero los diálogos de paz y sometimiento jurídico con el Clan del Golfo o denominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, pese a la suspensión anunciada hace un par de semanas por parte del grupo de autodefensas y narcotraficante tras la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump que dejó en un cartel de los más buscados a alias Chiquito Malo, jefe de las antiguas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Las partes dicen dar por superada la crisis y aseguran que el proceso avanzará aunque Petro pactó en una visita a la Casa Blanca el 3 de febrero pasado realizar labores conjuntas para ubicar a alias Chiquito Malo, y dicho acuerdo llevó al Clan del Golfo a interrumpir los diálogos instalados desde septiembre en Catar.

Las partes se reunieron en Bogotá y dieron por “superada” la suspensión de las negociaciones, y agregaron que el proceso de paz “continúa avanzando”.

Entre el listado de los principales narcos de Colombia que entregó Bogotá a Washington con el propósito de recibir apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para detenerlos estaban además de Chiquito Malo, Iván Mordisco, el líder de la mayor disidencia de las FARC, y Pablito, uno de los hombres fuertes de la guerrilla del ELN.

Por ello, los jefes del EGC consideraron que esos acuerdos representaban un “atentado” contra su “buena fe” y se levantaron de la mesa de negociaciones de Doha: “El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios”.

Por ahora se ha pactado entre las partes, aunque aún no se cumplen, acuerdos como desescalar el conflicto en poblaciones azotadas por la violencia.