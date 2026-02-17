Luego de que la Registraduría avalara el comité promotor de la iniciativa que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, respaldada por el Gobierno Nacional, el ministro del Interior Armando Benedetti confirmó que la recolección de firmas ya arrancó oficialmente.

Leer más: Sanguino dice que gremios y trabajadores están de acuerdo en mantener el aumento del 23,7 % en el salario mínimo

En su cuenta de X, el funcionario publicó una imagen de una planilla con tres firmas: la de él, la del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la de la consejera presidencial, Luz María Múnera.

“He firmado la convocatoria de una Asamblea Constituyente”, señaló Benedetti en su cuenta de X, confirmando que el proceso ya arrancó y que el Gobierno espera poder presentar esta iniciativa el 20 de julio cuando se posesione el nuevo Congreso de la República.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, uno de los impulsores de la iniciativa, celebró en su momento el aval de la Registraduría y llamó a trabajar en el proceso de recolección de firmas.

“Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos. El Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro respalda este ejercicio de participación popular como una expresión legítima del poder constituyente. ¡Es la hora del poder constituyente!“, se lee en la publicación del ministro.

Ver también: El Carnaval de Barranquilla 2026 se despide con desfile ‘Martes de Carnaval’ en la calle 84

Ahora, los que impulsan esta iniciativa tendrán seis meses para recolectar las firmas, como lo exige la Registraduría. El comité deberá reunir el 5 % del censo electoral, que equivale aproximadamente a 2.050.000 firmas.

Actores del Gobierno han anunciado que esperan recolectar más de 8 millones de firmas.