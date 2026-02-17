A través de un boletín emitido este martes, la Contraloría reportó que determinó hallazgos fiscales por $17.400 millones en Magdalena y Santa Marta al revisar la vigencia de 2024.

El hallazgo de mayor cuantía por $9.151 millones se estableció por el contrato de la construcción de la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell de El Banco, que a la fecha es una obra inconclusa y se encuentra abandonada.

“Además, en el convenio suscrito por el Distrito de Santa Marta para apoyar el desarrollo de las Fiestas del Mar, se observó que no existe evidencia documental suficiente que soporte el cumplimiento y ejecución total del objeto contractual, lo cual genera un posible hallazgo fiscal por $5.206 millones”, se lee.

Y en el Contrato 0792 de 2024 del Programa de Alimentación Escolar, PAE, suscrito por el departamento del Magdalena, se encontró que no hay soportes que justifiquen los pagos por concepto de intereses realizados por el operador, lo que ocasiona presunto detrimento patrimonial por $1.520 millones, indicó el ente de control.

La auditoría de la entidad identificó además que en el Magdalena se generó un detrimento patrimonial por $818 millones, al considerar que la entidad territorial certificada canceló con recursos del Sistema General de Participaciones – Prestación de Servicios Educativos, los salarios y demás estipendios a nueve docentes de planta que contaban con permiso sindical permanente, sin que estos desarrollaran durante la vigencia 2024 las funciones docentes inherentes al cargo que desempeñan.

