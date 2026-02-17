La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial se pronunció este martes 17 de febrero con un llamado a que “se respeten las decisiones adoptadas por los jueces del país en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley”, en medio de la controversia y el debate sobre el fallo del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026.

Leer también: Las lluvias persisten en Córdoba; alerta roja se mantiene en la zona

El pronunciamiento fue a través de un comunicado en conjunto entre la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y el representante de los servidores judiciales y la fiscal general de la Nación.

El texto no se refiere a ningún caso en específico, pero llega justo cuando, además del debate por el fallo del Consejo de Estados sobre el decreto del salario mínimo, desde el Gobierno se han convocado manifestaciones en contra de la decisión.

“Las decisiones judiciales son el resultado de las actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, y se rigen únicamente por el marco jurídico que configuró la Constitución, orientado a garantizar la paz, promover la inclusión y ampliar el acceso a la justicia”, se lee en el escrito.

También se lee: “Las discrepancias o inconformidades frente a estas decisiones judiciales deben tramitarse a través de los mecanismos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, dentro de las vías institucionales establecidas para tal fin desde la misma Constitución. La Comisión reitera su compromiso con el cumplimiento de la Constitución y la ley, la transparencia en sus decisiones y la protección de los derechos de todas las personas”.

Importante: Identifican y entregan restos de Camilo Torres, 60 años después de su muerte