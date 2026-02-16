Después de seis décadas de incertidumbre, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó que los restos hallados en un cementerio militar de Bucaramanga pertenecen al sacerdote sociólogo Camilo Torres Restrepo, desaparecido en combate el 15 de febrero de 1966 en medio del conflicto armado colombiano.

La identificación fue posible gracias a análisis forenses y genéticos especializados que corroboraron la correspondencia de las estructuras óseas con el religioso.

La entrega de los restos se realizó el domingo 15 de febrero, justo en el 60º aniversario de su muerte, en una ceremonia privada en Bogotá.

El sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien en 2019 gestionó la solicitud para iniciar la búsqueda, recibió simbólicamente los restos en un acto cargado de significado histórico y memoria colectiva.

Torres fue un personaje emblemático en la historia reciente de Colombia: sacerdote católico, sociólogo, profesor y uno de los primeros en integrar la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), motivado por su compromiso con los sectores más vulnerables del país y su crítica a las desigualdades sociales.

Su muerte en combate marcó un punto de inflexión en el imaginario político y religioso.

La búsqueda de sus restos se convirtió en uno de los casos más simbólicos de la UBPD, creada después del acuerdo de paz de 2016 para localizar a personas desaparecidas durante el prolongado conflicto armado.

A pesar de las dificultades técnicas —en particular el deterioro del ADN tras décadas bajo tierra— la unidad logró avanzar en el proceso, respaldado por análisis forenses internacionales.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha pedido que los restos de Camilo Torres sean tratados con respeto y honores, destacando su legado como fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y su aporte a la teología de la liberación.

Aunque la Iglesia Católica en su momento desaprobó su vinculación con la guerrilla, hoy se reabre el debate sobre su figura como símbolo de justicia social y memoria histórica.