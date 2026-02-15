Un reporte entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal sobre los restos de Camilo Torres llamado el ‘cura guerrillero’, dio nueva información por una muestra biológica clave que obtuvieron.

Y es que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ubicó con expertos en antropología los que serían los restos del sacerdote en semanas anteriores. Igualmente, indicaron que esta tarea duró aproximadamente seis años.

La entidad explicó que recibieron esa solicitud en 2019. “La solicitud de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en 2019. Desde ese momento, en el marco de la búsqueda masiva y relacional, se inició la investigación, la cual ha logrado avances significativos en el proceso, particularmente en los últimos dos años”.

El pasado sábado 14 de febrero, Medicina Legal, dirigida por Ariel Emilio Cortés, indicó que mantienen la articulación para entregar un resultado final de los restos y muestras.

“Siguiendo los protocolos establecidos, el equipo interdisciplinario forense continúa con los estudios periciales sobre las muestras entregadas por la UBPD en la investigación asociada a la identificación del cuerpo de Camilo Torres Restrepo”, comentó Cortés.

Asimismo, sobre la muestra biológica reseñó que está todavía en evaluación para un dictamen final. Sin embargo, adelantó que esa muestra representa algo muy importante.

“El instituto reitera su compromiso con la transparencia y el respeto al debido proceso, e informará oportunamente cuando los resultados sean definitivos, conforme a los protocolos establecidos”, dijo.