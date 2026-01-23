El Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó, a través de un comunicado difundido este viernes 23 de enero, que fue hallado y verificado el cuerpo del padre Camilo Torres Restrepo, sacerdote, sociólogo y exintegrante de esa organización insurgente, muerto en combate en 1966.

En el documento, el ELN señaló que integrantes de la organización localizaron el cuerpo del padre Camilo Torres y comprobaron su autenticidad, sin precisar el lugar ni las circunstancias del hallazgo. El grupo armado sostuvo que durante décadas los restos permanecieron desaparecidos.

“Se sigue hablando de las múltiples dimensiones de Camilo: sacerdote, sociólogo, hijo, hermano, amigo, compañero, agitador, organizador, investigador, dirigente político nacional, guerrillero… pero esencialmente Camilo fue un revolucionario integral, su vida fue un torbellino de acción y compromiso con el pueblo”, indicó la guerrilla en el comunicado.

🚨 Atención 🚨

Hoy el ELN conoce que el cuerpo del cmdte Camilo Torres Restrepo ha sido encontrado y verificada su autenticidad. El pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional. pic.twitter.com/qG936TavzB — DelegaDPaz (@DDPazELN) January 23, 2026

El legado del padre Camilo Torres según el ELN

El grupo insurgente afirmó que la memoria del padre Camilo Torres continúa siendo objeto de disputas políticas e ideológicas. En ese contexto, cuestionó interpretaciones que, según su visión, minimizan su papel revolucionario y su vínculo con el ELN.

Retrato histórico de Camilo Torres, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, considerado una de las figuras más influyentes del pensamiento social y político en Colombia durante el siglo XX.

“La memoria de Camilo, su obra, su praxis siempre estará en disputa, pues de acuerdo a las perspectivas políticas e ideológicas que lo abordan, resaltan alguna de sus dimensiones. En estos años recientes se ha construido, desde el establecimiento, una narrativa que nos presenta a un Camilo desdibujado y aburguesado”, señaló el texto.

El ELN también reiteró que, a su juicio, el cuerpo del sacerdote fue ocultado de manera deliberada tras su muerte en combate, ocurrida durante su primera acción armada.

Camilo Torres Restrepo posa en una imagen de archivo durante su etapa como sacerdote y sociólogo, antes de integrarse al ELN. Su figura es recordada por su papel académico en la Universidad Nacional y su posterior vinculación a la lucha armada en los años sesenta.

“La oligarquía y su Estado, conocedores del poder subversivo de Camilo, secuestraron su cuerpo; pero su testimonio, su obra política, su propuesta programática y su compromiso hasta las últimas consecuencias siguieron andando por montes y ciudades”, afirmó la organización.

¿Qué pasará con el cuerpo del padre Camilo Torres?

Según el comunicado, el ELN espera que los restos del padre Camilo Torres sean trasladados a la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, institución en la que fue capellán, fundador de la Facultad de Sociología y figura influyente para la juventud universitaria.

“Hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad, ya la voz empieza a correr y el pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el campus de la Universidad Nacional”, concluyó el grupo armado.

Hasta el momento, no se han pronunciado entidades oficiales sobre el anuncio. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la verificación forense y el eventual traslado de los restos.