Una mujer resultó con una lesión en la columna vertebral tras sufrir un accidente al descender de una lancha en la playa de Johnny Cay, en la isla de San Andrés, el pasado fin de semana.

La situación fue denunciada públicamente por su hermana a través de redes sociales, donde pidió atención directa del Gobierno Nacional y mejoras urgentes en la infraestructura del lugar.

De acuerdo con sus versiones, la turista intentaba bajar de la embarcación cuando una fuerte ola la desestabilizó. La fuerza del mar provocó que cayera bruscamente, generando una flexión violenta de su cuerpo que quedó grabada en video.

Testigos relataron que el oleaje dificultaba el desembarque y que no existían estructuras adecuadas que permitieran hacerlo de manera segura, especialmente en condiciones climáticas adversas como las que estaba pasando.

Tras el accidente, la mujer fue auxiliada inicialmente por otros visitantes que se encontraban en la zona. Entre ellos había dos profesionales de la salud, quienes intervinieron de inmediato para evitar mayores complicaciones.

Según relataron, tuvieron que fabricar de manera artesanal un collarín y un sistema de inmovilización, debido a que en el lugar no había equipos médicos, camillas ni materiales básicos para atender emergencias.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación especializada.

De acuerdo con los relatos, ningún organismo oficial acudió al lugar para verificar el estado de la turista ni coordinar el rescate.

El traslado se realizó en una lancha común, sin apoyo institucional y bajo condiciones de alto riesgo, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de los visitantes.

Diversos usuarios en redes sociales manifestaron su inconformidad al conocer el caso, señalando que Johnny Cay es uno de los principales destinos del archipiélago y debería contar con infraestructura adecuada.

Asimismo, se conoció que sus familiares piden justicia.