La Registraduría Nacional del Estado Civil notificó que tiene habilitada la convocatoria de inscripción para las personas interesadas en trabajar de apoyo durante la jornada electoral legislativa que se realizará el próximo 8 de marzo.

De acuerdo con la entidad, la apertura del proceso de la convocatoria de supernumerarios arrancó desde el 4, 5 y 6 de febrero y se hará a nivel nacional.

“Con el fin de llevar a buen término el proceso de las elecciones a Congreso de la República y las consultas presidenciales, que se realizarán el próximo 8 de marzo, la entidad considera pertinente realizar un proceso ágil y eficaz para seleccionar al personal supernumerario que apoyará estas elecciones”, explicó la Registraduría.

Además, señala que la inscripción se realizará en tres grupos, divididos en departamentos.

Grupo A, 4 de febrero: Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Caquetá y Guaviare.

Grupo B, 5 de febrero: Bogotá D.C., Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena y Putumayo.

Grupo C, 6 de febrero: Amazonas, Bolívar, Córdoba, Huila, San Andrés y Providencia, Valle del Cauca, Vichada, Arauca, Chocó, Guainía, La Guajira, Sucre y Vaupés.

La Registraduría señaló que la vinculación del nuevo personal será bajo el cargo de supernumerario auxiliar administrativo, para trabajar de forma temporalmente desde el 3 de marzo hasta el 12 de marzo de 2026.

Su función será “apoyar la ejecución de las acciones de tipo administrativo relacionadas con las funciones de la dependencia a la que sea asignado, con base en los lineamientos institucionales, como contribución a la prestación oportuna, eficiente y eficaz del servicio”.

Requisitos

Ser colombiano.

Tener más de 18 años.

Tener cédula de ciudadanía.

Tener título de bachiller.

Tener tu situación militar definida (hombre).

Para diligenciar el formulario, cuentas con un máximo de 20 minutos, de lo contrario deberás iniciar el proceso de registro nuevamente.

Una vez enviada la información, esta no podrá ser modificada, por favor, revisa los datos ingresados antes de enviar el formulario.

Los aspirantes no podrán tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con los delegados departamentales o registradores distritales, según corresponda, como tampoco con los registradores especiales, auxiliares y municipales de la plaza a la cual se estén inscribiendo.

Los aspirantes no podrán tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los candidatos inscritos para ser elegidos en las elecciones de Congreso de la República 2026.

Las personas interesadas pueden realizar la inscripción desde la página web de la Registraduría y diligenciar el formulario establecido con los datos necesarios. Además, tenga en cuenta que la asignación salarial mensual será de $3.159.770, la cual será proporcional al tiempo laborado.

Es decir, que por los 10 días trabajados, las personas designadas a la función de supernumerario auxiliar administrativo devengarán 1.019.280 aproximadamente.