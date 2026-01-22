En la mañana de este jueves se desató una guerra comercial entre Ecuador y Colombia, luego de que en la tarde del miércoles el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara que a partir del primero de febrero impondrá una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones colombianas por “falta de cooperación” del Gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico.

En respuesta, la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales, informó este jueves que aplicará un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, una medida de reciprocidad a los aranceles que el presidente de ese país, Daniel Noboa, anunció.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución que suspende las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador, “como medida preventiva para garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía en firme”. Dicha medida arrancará este jueves a las 6 de la tarde.

En represalia, la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, adelantó este jueves que habrá una modificación en la tarifa de transporte del crudo colombiano que pasa por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

“Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, escribió Manzano en su cuenta de la red social X, sin dar más detalles de la medida.

En medio de la escalada de tensión comercial, se han barajado diferentes hipótesis sobre la verdadera razón detrás de la primera medida anunciada por Daniel Noboa.

Noboa y Trump en Davos

Entre los gremios económicos de Ecuador ha generado suspicacia el hecho de que Daniel Noboa hiciera el anuncio del arancel del 30 % mientras se encontraba en Davos, Suiza, donde se lleva a cabo el Foro Económico Mundial.

Fredy Ceballos, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Colombiana (CAMECOL), dijo en entrevista con ‘Blu Radio’ que esa primera medida no fue consultada con los gremios empresariales.

“Obviamente no fuimos consultados; este tipo de decisiones son políticas. No tengo la argumentación necesaria para saber si esto nace de la relación con el presidente Trump o de su encuentro en Davos. Pero las coincidencias no existen”, señaló Ceballos al citado medio.

También le pareció sospechosa la casualidad de que el mandatario ecuatoriano tomara la decisión estando en Davos, donde pudo coincidir con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque no se atrevió a afirmar que el republicado tuviera algo que ver con la postura de Daniel Noboa frente a Colombia, dejó saber que le genera algo de duda.

“Existe una coincidencia, y para mí las coincidencias no existen”, aseveró Ceballos.

Publicaciones de Petro sobre Jorge Glass

También se especula que la arremetida de Noboa contra Colombia se deba a la posición del presidente Gustavo Petro frente a la situación del correísta Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano condenado por corrupción.

En septiembre de 2025 Colombia le otorgó la ciudadanía a Glass y Petro pidió vía X (antes Twitter) que el Gobierno ecuatoriano lo entregara.

“El ciudadano Jorge Glass (sic) obtiene su nacionalidad colombiana, espero del Gobierno de Ecuador su entrega al Gobierno colombiano”, escribió Petro en su cuenta de X, adjuntando una fotografía del acta de juramento que deja constancia de la diligencia realizada en Quito.

El pasado martes 20 de enero el jefe de Estado le exigió a las autoridades de Ecuador la liberación de Jorge Glass, calificándolo como preso político.

“Este es Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano; igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass debe liberado. Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica”,

El exvicepresidente, sobre el que pesan tres condenas por delitos de corrupción, fue recapturado en 2024 en el asalto ordenado por Daniel Noboa a la Embajada de México en Quito después de que el Gobierno mexicano lo considerara un perseguido político ante los procesos judiciales que acumula en la Justicia ecuatoriana.