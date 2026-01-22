BOGOTÁ. El ministro de Minas, Edwin Palma, anunció este jueves en rueda de prensa que la suspensión de venta de energía eléctrica a Ecuador arrancará este jueves a las 6 de la tarde por la “agresión” de ese país al nuestro con la imposición de aranceles del 30 % a productos colombianos.

“Lo anunciado por el gobierno de Ecuador es una agresión económica al pueblo y el aparato productivo colombiano. Defenderemos la soberanía, estamos de acuerdo con los señalamientos de la ANDI. (...) La decisión de Ecuador es una agresión a acuerdos de cooperación internacional. No nos gusta suspender el intercambio energético pero es una respuesta a la decisión del ejecutivo ecuatoriano”, manifestó el jefe de la cartera de energía.

Explicó además que el suministro de energía en Colombia no se verá afectado y que la suspensión del transporte de crudo anunciado por Ecuador ya se había materializado desde diciembre de 2025.

Ratificó que el inicio de la suspensión de las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador se dará este jueves a las 6 de la tarde, luego que el borrador del decreto supere la etapa de comentarios.

“Ecuador podrá prender las plantas de energía térmica y hacer ajustes en la oferta pero es una afectación directa al pueblo ecuatoriano (...), no prevemos afectaciones en Colombia por el cierre del intercambio energético por ahora”, reiteró.