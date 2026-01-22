El ministro de Minas, Edwin Palma, dijo este jueves en rueda de prensa que Colombia mantiene abiertos los canales diplomáticos con Ecuador para superar las diferencias mediante el diálogo.

“Esta no es una medida que nos guste ni que nos aliente. Creemos en la integración energética, en la cooperación regional y en la hermandad entre nuestros pueblos”, dijo el jefe de la cartera de energía refiriéndose a la imposición de aranceles y la suspensión del suministro de energía entre ambos países.

Por ello, reiteró, a partir de las 18:00 horas de este jueves se suspende el suministro de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador, “como una medida de reciprocidad frente a actuaciones unilaterales del gobierno ecuatoriano que constituyen una agresión económica contra el país”.

Agregó Palma que Colombia ha sido históricamente solidaria con el pueblo ecuatoriano, incluso en momentos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas. “Sin embargo, las recientes decisiones del gobierno de Ecuador desconocen acuerdos vigentes y afectan de manera directa los intereses del pueblo colombiano, obligando al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética”.

En este sentido el funcionario recordó que “el año pasado, aun atravesando una fuerte sequía, Colombia fue solidaria con Ecuador y garantizó energía cuando su población enfrentaba apagones de hasta 14 horas. Hoy, ante decisiones arbitrarias y unilaterales, debemos actuar con firmeza para defender la dignidad y la soberanía de nuestro país”.

Precisó que esta no es una decisión contra el pueblo ecuatoriano, sino “una respuesta política e institucional frente a la conducta del gobierno vecino. (...) La soberanía y el respeto no son negociables, y Colombia no puede permanecer pasiva frente a una agresión económica”.

Por ultimo, el ministro reiteró que el sistema eléctrico colombiano cuenta con la oferta necesaria para garantizar plenamente el suministro interno, y que cualquier restablecimiento del intercambio energético con Ecuador dependerá de que se restablezcan condiciones de respeto, legalidad y cooperación entre ambos países.