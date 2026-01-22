Acoplásticos expresa su profunda preocupación por el reciente anuncio del presidente de Ecuador de aplicar un arancel de 30 % sobre las importaciones procedentes de Colombia. Dicha decisión se sustenta en la supuesta falta de cooperación del gobierno colombiano para enfrentar a los grupos criminales vinculados al narcotráfico en las zonas de frontera.

De acuerdo con Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, la medida anunciada de establecer un 30% de arancel sobre las exportaciones colombianas hacia Ecuador tendría unas fuertes repercusiones sobre las cadenas productivas del plástico, las cuales generan en Colombia cerca de 250.000 puestos de trabajo directos, con una producción anual de alrededor de 40 billones de pesos, y exportaciones del orden de 2.000 millones de dólares.

Indicó que, en total, para las cadenas productivas del plástico, el mercado ecuatoriano suma cerca de 150 millones de dólares en exportaciones al año, lo que representa cerca del 9% del total. Las exportaciones se dividen en materiales y productos plásticos.

En el caso de los materiales plásticos, el 5% de las exportaciones totales de Colombia se destinan al mercado ecuatoriano, lo que suma entre 40 y 50 millones de dólares al año. Entre las materias plásticas fabricadas en el país, sobresalen las exportaciones a Ecuador de PVC y de polipropileno.

Por su parte, las exportaciones de productos plásticos a Ecuador suman alrededor de 100 millones de dólares por año, lo que representa cerca del 12% del total exportado. Entre los bienes plásticos más exportados al mercado ecuatoriano, se destacan los sacos para empaques, las películas para empaques, el calzado y sus partes, las tapas y tapones, la tubería y sus accesorios, otros bienes plásticos para la construcción, y artículos plásticos para mesa y cocina, entre otros.

Cabe resaltar que el mercado colombiano es también, para Ecuador, un destino importante de las exportaciones de la cadena productiva del plástico. Al año, Ecuador exporta hacia Colombia más de 40 millones de dólares en productos plásticos como sacos y películas para empaques, preformas para el soplado de botellas, tapas y tapones, y calzado y sus partes, entre otros.

Además, es importante aclarar que Ecuador no cuenta con plantas petroquímicas para la producción de materiales plásticos, por lo cual no tendría lógica encarecer, a través de una medida arancelaria extraordinaria como la anunciada, el valor de materiales como el polipropileno, el PVC, el poliestireno o el polietileno, puesto que estos no se producen en ese país, así que el único efecto que tendría la medida sería el aumento en los costos de producción de todo tipo de bienes básicos.

Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos señala lo siguiente: “Preocupa enormemente el anuncio del presidente ecuatoriano de aplicar un 30% de arancel a las importaciones de Colombia. Las cadenas productivas del plástico de Colombia exportan cerca de 150 millones de dólares al año hacia este mercado, lo que representa casi el 10% de los montos totales. Es, además, un comercio bilateral que es complementario y que beneficia a ambas economías. Hacemos un llamado a que se respeten los acuerdos comerciales establecidos entre Colombia y Ecuador, y que se apliquen los procesos y las instancias comerciales establecidas en el marco de la Comunidad Andina. Es urgente que los gobiernos de Colombia y Ecuador fortalezcan las acciones y la cooperación contra las estructuras criminales y del narcotráfico, sin que esto afecte la relación comercial que se ha tenido por tantas décadas entre ambas naciones”.