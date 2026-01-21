En la tarde del martes 20 de enero una mujer perdió el control de su vehículo particular y terminó cayendo desde el tercer piso de un parqueadero en la ciudad de Manizales, resultando gravemente herida.

Lea: Niña de dos años falleció en hogar del ICBF: su familia pide que se investigue el hecho

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de la capital de Caldas, el carro accidentado terminó sobre la avenida Kevin Ángel tras derribar el muro del tercer piso del parqueadero del Edificio Montevedra.

Cuerpo de Bomberos de Manizales

Las impactantes imágenes del accidente muestran que el carro, de color rojo, al caer impactó a otro automotor que se encontraba estacionado en plena vía pública.

La persona que iba conduciendo el vehículo era una mujer, que según los bomberos perdió el control del mismo cuando lo maniobraba en el parqueadero.

Lea: Falleció el subdirector de la cárcel de Neiva tras ataque armado: llevaba varios días hospitalizado

Cuerpo de Bomberos de Manizales

Ciudadanos que transitaban por el sector se acercaron para verificar el estado de los afectados y dieron aviso inmediato a los organismos de socorro. Así fue como al sitio llegó personal del Cuerpo de Bomberos y de Gestión Integral del Riesgo para ayudar a salir a la mujer del vehículo tras la caída.

“La conductora presentó trauma en cabeza y cuello; fue trasladada a centro asistencial por Bomberos Voluntarios”, indicó el reporte.

Lea: Así será la tarjeta electoral para las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo

El carro en el que se movilizaba la mujer resultó con graves daños, pues el vidrio panorámico se rompió y toda la parte delantera del vehículo quedó hecha añicos.